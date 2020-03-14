Военнослужащие Черноморского флота получат возможность проголосовать прямо на кораблях

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Военнослужащие Черноморского флота, находящиеся в плавании в день голосования по поправкам к Конституции России, получат возможность проголосовать прямо на кораблях.

Председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко рассказал ТАСС, что предоставление военным возможности голосования обсудили с Черноморским флотом: на кораблях создадут специальные отдельные участки.