/Выборы.Выборы.Выборы/
Военнослужащие Черноморского флота, находящиеся в плавании в день голосования по поправкам к Конституции России, получат возможность проголосовать прямо на кораблях.
Военнослужащие Черноморского флота получат возможность проголосовать прямо на кораблях
Военнослужащие Черноморского флота, находящиеся в плавании в день голосования по поправкам к Конституции России, получат возможность проголосовать прямо на кораблях.
Председатель городской избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко рассказал ТАСС, что предоставление военным возможности голосования обсудили с Черноморским флотом: на кораблях создадут специальные отдельные участки.
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы