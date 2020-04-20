/Выборы.Выборы.Выборы/

Рейтинг губернаторов за март 2020

«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за март 2020 года.

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2020 года.

 

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге

Перемещения за месяц

Персоны

Регион

Кол-во сообщений, тыс.

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

590,38

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

131,24

3

0

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

75,55

4

+1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

39,96

5

-1

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

Крым

38,04

6

+6

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

30,80

7

+9

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

30,40

8

new

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

29,23

9

+11

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

27,48

10

+8

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

27,34

11

-1

МОРОЗОВ Сергей Иванович

Ульяновская обл.

21,74

12

+5

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

20,46

13

0

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

20,23

14

+1

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

19,45

15

new

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

18,92

16

-9

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

18,07

17

new

ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич

Республика Коми

17,22

18

new

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

16,14

19

-11

УСС Александр Викторович

Красноярский край

16,05

20

new

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

14,86

Лидерами рейтинга остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня). 

В соцсетях обсуждали введенный 30 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным домашний режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали меры поддержки семей с детьми, которые Сергей Собянин анонсировал в своем блоге. Помимо этого в соцсетях обсуждали обращение мэра Москвы Сергея Собянина к пожилым москвичам в связи с распространением коронавирусной инфекции, так как они находятся в зоне риска.

В соцсетях обсуждали обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к работодателям с призывом перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также в соцсетях обсуждали онлайн-диалог Андрея Воробьева со школьниками на тему дистанционного обучения. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку Московской области уделить особое внимание одиноким пожилым людям в связи с распространением коронавируса.

В соцсетях обсуждали обращение главы Чечни Рамзана Кадырова в прямом эфире к жителям республики с просьбой не распространять ложную информацию о коронавирусе. Также в соцсетях обсуждали заявление Рамзана Кадырова о том, что в Чеченской республике не будет недостатка продуктов в условиях пандемии коронавируса. Помимо этого обсуждали извинения главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца ММА Александра Емельяненко перед телеведущей Тиной Канделаки.

Самые заметные перемещения в рейтинге у главы Челябинской области Алексея Текслера (+11), главы Ставропольского края Владимира Владимирова (+9) и главы Свердловской области Евгения Куйвашева (+8). В соцсетях обсуждали распоряжение Алексея Текслера о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области. Также в соцсетях обсуждали ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, которые Владимир Владимиров ввел в Ставропольском крае. Помимо этого обсуждался комментарий Евгения Куйвашева о салюте, который жители Екатеринбурга устроили в честь дня смерти Сталина.

«Новичками» рейтинга стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова.

В соцсетях обсуждали поручение Вениамина Кондратьева о временном ограничении межмуниципальных перевозок пассажиров заказными автобусами и транспортом регулярных перевозок в связи с угрозой распространения коронавируса.

Также в соцсетях обсуждали запрет Айсена Николаева на усыпление животных, находящихся в пункте передержки Якутска.

Помимо этого обсуждали режим самоизоляции в Коми, который Сергей Гапликов ввел 31 марта.

В соцсетях обсуждали ограбление дома заместителя Дмитрия Артюхова Альбины Савицкой.

Наталья Комарова подписала Постановление о дополнительных мерах в связи с COVID-19.

Источник: «Медиалогия»

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

Добавить комментарий

Последние новости

Рейтинг губернаторов за март 2020

Домашнее насилие во время пандемии

Футбольный сезон могут завершить без зрителей

Свыше 50 литров крови сдали военнослужащие для жителей Кубани

Названа дата пика коронавируса на Украине