Рейтинг губернаторов за март 2020
«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за март 2020 года.
В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2020 года.
ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:
|
Место в рейтинге
|
Перемещения за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений, тыс.
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
590,38
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
131,24
|
3
|
0
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
75,55
|
4
|
+1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
39,96
|
5
|
-1
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
38,04
|
6
|
+6
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
30,80
|
7
|
+9
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
30,40
|
8
|
new
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
29,23
|
9
|
+11
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
27,48
|
10
|
+8
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
27,34
|
11
|
-1
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская обл.
|
21,74
|
12
|
+5
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
20,46
|
13
|
0
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
20,23
|
14
|
+1
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
19,45
|
15
|
new
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
18,92
|
16
|
-9
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
18,07
|
17
|
new
|
ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич
|
Республика Коми
|
17,22
|
18
|
new
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
16,14
|
19
|
-11
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
16,05
|
20
|
new
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
14,86
Лидерами рейтинга остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).
В соцсетях обсуждали введенный 30 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным домашний режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали меры поддержки семей с детьми, которые Сергей Собянин анонсировал в своем блоге. Помимо этого в соцсетях обсуждали обращение мэра Москвы Сергея Собянина к пожилым москвичам в связи с распространением коронавирусной инфекции, так как они находятся в зоне риска.
В соцсетях обсуждали обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к работодателям с призывом перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также в соцсетях обсуждали онлайн-диалог Андрея Воробьева со школьниками на тему дистанционного обучения. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку Московской области уделить особое внимание одиноким пожилым людям в связи с распространением коронавируса.
В соцсетях обсуждали обращение главы Чечни Рамзана Кадырова в прямом эфире к жителям республики с просьбой не распространять ложную информацию о коронавирусе. Также в соцсетях обсуждали заявление Рамзана Кадырова о том, что в Чеченской республике не будет недостатка продуктов в условиях пандемии коронавируса. Помимо этого обсуждали извинения главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца ММА Александра Емельяненко перед телеведущей Тиной Канделаки.
Самые заметные перемещения в рейтинге у главы Челябинской области Алексея Текслера (+11), главы Ставропольского края Владимира Владимирова (+9) и главы Свердловской области Евгения Куйвашева (+8). В соцсетях обсуждали распоряжение Алексея Текслера о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области. Также в соцсетях обсуждали ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, которые Владимир Владимиров ввел в Ставропольском крае. Помимо этого обсуждался комментарий Евгения Куйвашева о салюте, который жители Екатеринбурга устроили в честь дня смерти Сталина.
«Новичками» рейтинга стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова.
В соцсетях обсуждали поручение Вениамина Кондратьева о временном ограничении межмуниципальных перевозок пассажиров заказными автобусами и транспортом регулярных перевозок в связи с угрозой распространения коронавируса.
Также в соцсетях обсуждали запрет Айсена Николаева на усыпление животных, находящихся в пункте передержки Якутска.
Помимо этого обсуждали режим самоизоляции в Коми, который Сергей Гапликов ввел 31 марта.
В соцсетях обсуждали ограбление дома заместителя Дмитрия Артюхова Альбины Савицкой.
Наталья Комарова подписала Постановление о дополнительных мерах в связи с COVID-19.
Источник: «Медиалогия»
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы