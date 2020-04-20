Рейтинг губернаторов за март 2020

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«Медиалогия» подготовила рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за март 2020 года.

В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ в марте 2020 года.

ТОП-20 глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа:

Место в рейтинге Перемещения за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений, тыс. 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 590,38 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 131,24 3 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 75,55 4 +1 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 39,96 5 -1 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 38,04 6 +6 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 30,80 7 +9 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 30,40 8 new КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 29,23 9 +11 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 27,48 10 +8 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 27,34 11 -1 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 21,74 12 +5 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 20,46 13 0 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 20,23 14 +1 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 19,45 15 new НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 18,92 16 -9 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 18,07 17 new ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Республика Коми 17,22 18 new АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 16,14 19 -11 УСС Александр Викторович Красноярский край 16,05 20 new КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 14,86

Лидерами рейтинга остались Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня).

В соцсетях обсуждали введенный 30 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным домашний режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Также в соцсетях обсуждали меры поддержки семей с детьми, которые Сергей Собянин анонсировал в своем блоге. Помимо этого в соцсетях обсуждали обращение мэра Москвы Сергея Собянина к пожилым москвичам в связи с распространением коронавирусной инфекции, так как они находятся в зоне риска.

В соцсетях обсуждали обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к работодателям с призывом перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также в соцсетях обсуждали онлайн-диалог Андрея Воробьева со школьниками на тему дистанционного обучения. Помимо этого, губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил социальному блоку Московской области уделить особое внимание одиноким пожилым людям в связи с распространением коронавируса.

В соцсетях обсуждали обращение главы Чечни Рамзана Кадырова в прямом эфире к жителям республики с просьбой не распространять ложную информацию о коронавирусе. Также в соцсетях обсуждали заявление Рамзана Кадырова о том, что в Чеченской республике не будет недостатка продуктов в условиях пандемии коронавируса. Помимо этого обсуждали извинения главы Чечни Рамзана Кадырова и бойца ММА Александра Емельяненко перед телеведущей Тиной Канделаки.

Самые заметные перемещения в рейтинге у главы Челябинской области Алексея Текслера (+11), главы Ставропольского края Владимира Владимирова (+9) и главы Свердловской области Евгения Куйвашева (+8). В соцсетях обсуждали распоряжение Алексея Текслера о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области. Также в соцсетях обсуждали ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, которые Владимир Владимиров ввел в Ставропольском крае. Помимо этого обсуждался комментарий Евгения Куйвашева о салюте, который жители Екатеринбурга устроили в честь дня смерти Сталина.

«Новичками» рейтинга стали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Республики Саха Айсен Николаев, губернатор Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова.

В соцсетях обсуждали поручение Вениамина Кондратьева о временном ограничении межмуниципальных перевозок пассажиров заказными автобусами и транспортом регулярных перевозок в связи с угрозой распространения коронавируса.

Также в соцсетях обсуждали запрет Айсена Николаева на усыпление животных, находящихся в пункте передержки Якутска.

Помимо этого обсуждали режим самоизоляции в Коми, который Сергей Гапликов ввел 31 марта.

В соцсетях обсуждали ограбление дома заместителя Дмитрия Артюхова Альбины Савицкой.

Наталья Комарова подписала Постановление о дополнительных мерах в связи с COVID-19.

Источник: «Медиалогия»