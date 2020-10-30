Единый день голосования - 2021

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Праймериз «Единой России» к выборам в Госдуму 2021 года могут пройти исключительно в электронной форме.

О такой вероятности рассказали источники “Ъ” в партии власти. По их словам, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, которая может не нормализоваться и к следующей весне. Одни собеседники “Ъ” считают, что в таком формате избирателей легче подкупить подарками, а смысл предварительных выборов как досрочного старта думской кампании теряется. Другие возражают, что именно онлайн-праймериз позволяют кандидатам получить актуальную базу своих сторонников, а все злоупотребления нивелируются активным участием избирателей в голосовании.

Источник: «КоммерсантЪ»