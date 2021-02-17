«Яблоко» организует акции памяти Немцова в 19 городах

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Акции памяти Бориса Немцова, организованные региональными отделениями партии «Яблоко», могут пройти в 19 городах России. Ещё в двух городах местные власти в проведении акций уже отказали.

На сегодняшний день заявки на митинги и пикеты в день убийства Немцова 27 февраля поданы в одиннадцати городах: Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иваново, Кемерово, Магнитогорск, Великий Новгород, Петропавловск-Камчатский, Псков, Смоленск, Ярославль.

Ещё в восьми городах заявки планируется подать в ближайшие дни: Воронеж, Нижний Новгород, Омск, Орёл, Ростов-на-Дону, Сочи, Томск, Улан-Удэ.

При этом в Ростове-на-Дону организаторы акции, среди которых была председатель регионального отделения «Яблока» Ирина Сафронова, уже получили отказ. Однако партия планирует подать ещё одну заявку.

Кроме того, отказы были получены в Архангельске и Челябинске. В Челябинске партия обжалует это решение в суде.

В большинстве регионов России продолжают действовать запреты на проведение уличных акций в связи с эпидемией COVID-19. В этой связи в Москве организаторы акции памяти Немцова, в том числе председатель «Яблока» Николай Рыбаков, не стали подавать заявку на традиционное шествие, но призвали мэрию не препятствовать гражданам, желающим возложить цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту.

Аналогичное обращение было направлено губернатору Санкт-Петербурга. Там возложение цветов в память о Немцове может пройти у Соловецкого камня на Троицкой площади. От «Яблока» обращение к губернатору подписал зампред партии, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Ранее председатель «Яблока» Николай Рыбаков обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием отменить запрет на проведение уличных акций в тех регионах, где были сняты ограничения на другие массовые мероприятия (культурные, спортивные и пр.).

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»