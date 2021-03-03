В минувшие выходные в Москве прошёл VII внеочередной съезд Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

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Его основной задачей стало принятие изменений в устав для устранения замечаний Минюста.

Действующий устав был принят учредительным съездом партии 5 мая 2012 года, а сейчас потребовалось внести коррективы для уточнения его отдельных положений в соответствии с действующим законодательством и с учётом замечаний Министерства юстиции Российской Федерации.

Также делегаты съезда обсудили наиболее актуальные вопросы общественно-политической жизни страны и предстоящие в 2021 году выборы.

Сообщаем о том, что САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ будет участвовать в выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Во главе партийного списка выдвинуты Член Президиума Высшего Совета партии Виктор Перов и Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии Марианна Денисова, которых лично согласовал Председатель партии Владимир Михайлов. Партийный список на выборы по территориальным группам находится в стадии формирования, и в целях укомплектования будет объявлен праймериз.

Основой предвыборной программы на выборах депутатов будет заявлена региональная программа строительства развитого социализма в Санкт-Петербурге, повышение уровня социальной защиты, защиты прав и интересов граждан, повышение уровня жизни и безопасности. Особое внимание будет уделено увеличению социальных выплат: пенсий, стипендий, пособий, снижение тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте, а также понижения цен на продукты питания первой необходимости – хлеб, молоко, крупы, сахар, соль, с последующей их фиксацией на минимальном уровне. А для того чтобы быть услышанными, Партия будет добиваться снятия запретов на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Санкт-Петербурге - так как это единственная форма выражения мнения народа.

«Основополагающим акцентом программы Партии является построение справедливого общества, где государство заботится о своем народе. В нынешних условиях при полном падении рейтинга Партии «Единой России» в Санкт-Петербурге (до 8 %) и наличие в избирательном бюллетене нашей партии, чья социальная повестка очень востребована избирателями – это само по себе привлечет достаточное количество необходимых голосов для прохождения партии в региональный парламент. При жестком контроле избирательных участков со стороны оппозиционных партий, партия власти не сможет сфальсифицировать итоги голосования. Своими политическими противниками мы рассматриваем либералов, партию Яблоко и навальнистов, для которых чем хуже – тем лучше. А партия Справедливая Россия – это вообще социал-предатели интересов трудящихся, которые пытаются присвоить себе социализм, совершенно не понимают самой его сущности. Единственный наш политический союзник на этих выборах – это КПРФ!» - заявил Член Президиума Высшего Совета Партии Виктор Перов.

Источник: Пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ