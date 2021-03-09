/Выборы.Выборы.Выборы/
Геннадий Зюганов составил шорт-лист коммунистов, которые могут повести партию на выборы в Госдуму-2021
Помимо самого лидера КПРФ, в федеральную часть партсписка предлагается включить:
вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова
зампреда ЦК КПРФ, главу аграрного комитета ГД Владимира Кашина
экс-кандидата в президенты РФ Николая Харитонова
космонавта и депутата ГД Светлану Савицкую
главу думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.
Никто из партийных радикалов, поддержавших Алексея Навального и митинги в его поддержку, в список не вошел и гарантировать себе получение мандата в следующем созыве ГД не может (речь идет о Валерии Рашкине, Сергее Левченко, Вячеславе Мархаеве, Николае Бондаренко и других).
Источник: @Наивный лис
Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы