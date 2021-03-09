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Геннадий Зюганов составил шорт-лист коммунистов, которые могут повести партию на выборы в Госдуму-2021

Помимо самого лидера КПРФ, в федеральную часть партсписка предлагается включить:

вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова
зампреда ЦК КПРФ, главу аграрного комитета ГД Владимира Кашина
экс-кандидата в президенты РФ Николая Харитонова
космонавта и депутата ГД Светлану Савицкую 
главу думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.
Никто из партийных радикалов, поддержавших Алексея Навального и митинги в его поддержку, в список не вошел и гарантировать себе получение мандата в следующем созыве ГД не может (речь идет о Валерии Рашкине, Сергее Левченко, Вячеславе Мархаеве, Николае Бондаренко и других).

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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