Геннадий Зюганов составил шорт-лист коммунистов, которые могут повести партию на выборы в Госдуму-2021

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Помимо самого лидера КПРФ, в федеральную часть партсписка предлагается включить:

вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова

зампреда ЦК КПРФ, главу аграрного комитета ГД Владимира Кашина

экс-кандидата в президенты РФ Николая Харитонова

космонавта и депутата ГД Светлану Савицкую

главу думского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова.

Никто из партийных радикалов, поддержавших Алексея Навального и митинги в его поддержку, в список не вошел и гарантировать себе получение мандата в следующем созыве ГД не может (речь идет о Валерии Рашкине, Сергее Левченко, Вячеславе Мархаеве, Николае Бондаренко и других).

Источник: @Наивный лис