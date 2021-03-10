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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

ЦИК России представляет действующие партии на политическом поле страны в 2020 году.

Представительство в избиркомах:
7 членов региональных комиссий
402 члена территориальных комиссий
7 724 члена участковых комиссий.
Представительство в органах государственной власти:
Депутаты Госдумы: нет
Главы регионов: нет
Депутаты региональных парламентов: 11
Главы столиц регионов: нет
Депутаты парламентов столиц регионов: 10
Главы поселений/муниципальные депутаты: 348
Партия представлена в 25 субъектах Российской Федерации

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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