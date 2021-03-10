Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

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ЦИК России представляет действующие партии на политическом поле страны в 2020 году.

Представительство в избиркомах:

7 членов региональных комиссий

402 члена территориальных комиссий

7 724 члена участковых комиссий.

Представительство в органах государственной власти:

Депутаты Госдумы: нет

Главы регионов: нет

Депутаты региональных парламентов: 11

Главы столиц регионов: нет

Депутаты парламентов столиц регионов: 10

Главы поселений/муниципальные депутаты: 348

Партия представлена в 25 субъектах Российской Федерации

Источник: @Смутное время