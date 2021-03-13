Проект по подготовке наблюдателей к выборам в Госдуму открыт для участия любых политических партий

/Выборы.Выборы.Выборы/

На следующей неделе завершится первый этап программы Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и Общественной палаты РФ по подготовке независимых и партийных наблюдателей для работы на выборах в Госдуму.

Несмотря на отказ двух партий от участия в этом масштабном проекте, эксперты НОМ подтверждают: проект открыт для представителей всех политических сил, а также для людей любой партийной принадлежности и политических взглядов.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркивает, что общество заинтересовано в том, чтобы их голоса были учтены, а их избранники в органах власти работали над повышением качества жизни населения. По его словам, именно с этой целью развивается институт общественных наблюдателей. «Мы проводим масштабную работу, адресованную тем гражданским активистам, кто заинтересован в обеспечении законности избирательных процессов и готов выступить в качестве наблюдателей. Что особенно важно – к учебным семинарам приглашаются люди самых разных взглядов и предпочтений. Региональные общественные штабы открыты к диалогу со всеми политическими партиями», - заявил Александр Брод, отдельно обратив внимание на необходимость «обеспечения равенства возможностей для всех участников избирательного процесса».

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также отмечает, что Ассоциация НОМ и Общественная палата РФ приглашают к сотрудничеству представителей всех политических партий и общественных организаций, а также гражданских активистов. «Необходимо подчеркнуть, что в процессе подготовки данной программы были заключены соглашения почти с двумя десятками политических партий, представители которых принимают участие в обучающей программе. Мы приглашали к сотрудничеству и партии КПРФ и Яблоко, однако они от сотрудничества воздержались», - подчеркнул Владимир Шаповалов, добавив, что, тем не менее, программа НОМ и ОП РФ открыта для рядовых членов и сторонников этих партий. «Никаких ограничений в этом смысле нет, и даже, несмотря на то, что руководство этих партий очевидно взяло курс на игнорирование данной программы, их рядовые сторонники и члены могут по собственной инициативе принять участие в ней», - отметил эксперт.

Как напомнил Владимир Шаповалов, действия, которые осуществляются в ходе проведения образовательной программы, не связаны напрямую с получением статуса наблюдателей. «Задача в рамках образовательной программы – сформировать компетенции, предоставить знания, которые позволят участникам образовательной программы проводить качественное наблюдение на выборах», - отмечает эксперт.

О готовности к совместной работе также говорит председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Когда создавался Координационный совет по общественному контролю за голосованием мы пригласили к сотрудничеству все, абсолютно все партии. В его состав входят или регулярно участвуют в заседаниях 17 политических партий. В том числе, участвует и партия «Яблоко», со своей, как всегда особой точкой зрения. «Яблоко», как и все остальные партии, на заседаниях Координационного совета имеет возможность излагать свою особую позицию в полном масштабе. Из крупных партий не участвует только КПРФ. Но и та направляла через систему общественных палат наблюдателей от своих общественных организаций при голосовании по поправкам в Конституцию. Мы открыты как к ним, так и к любым другим. Мы и сейчас готовы принять в состав Координационного совета те партии, которые захотят участвовать в нашей общей деятельности», - подчеркивает Максим Григорьев.

По словам исполнительного директора Ассоциации НОМ Алены Булгаковой, Ассоциация вместе с Общественной палатой «пригласила все политические партии разделить принцип неангажированного наблюдения за выборами, так как считаем, что доверие граждан к ним является главным приоритетом, который необходимо соблюдать и обеспечивать». «Мы понимаем, что не все политические акторы в электоральном поле и СМИ настроены поддерживать эту позитивную тенденцию: уже сейчас мы наблюдаем попытки дискредитации процесса обучения наблюдателей и грядущих выборов. Всё же, несмотря на игнорирование ряда партий нашей инициативы, наши двери открыты к их сторонникам и рядовым членам, которые, изъявив желание, могут проходить обучение наравне со всеми», - отмечает эксперт.

Как отметила Алена Булгакова, ключевая цель масштабной обучающей программы, разработанной совместными усилиями Общественной палаты РФ и Ассоциации НОМ, а также экспертов с многолетним опытом избирательной практики, заключается исключительно во всесторонней подготовке независимых наблюдателей к предстоящих выборам. «В дальнейшем они по своему желанию будут получать направление от какой-либо партии, кандидата или общественной палаты», - отметила Алёна Булгакова.

Напомним, масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. По этой программе в регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей в субъектах РФ. За два месяца с февраля по март должно пройти 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей по всей стране. Учеба займет полгода. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране.

На следующей неделе пройдут обучающие семинары в Смоленской и Оренбургской областях, Республике Карелия и Приморском крае. Таким образом, завершится цикл из 56 семинаров для преподавателей и начнется второй этап программы – когда выпускники семинаров приступят к обучению наблюдателей на местах.

К участию в программе были приглашены представители всех политических партий. Большинство партий, включая представленные в парламенте «Единую Россию», ЛДПР и «Справедливую Россию» приняли решение направить своих представителей для обучения. Своих представителей для обучения по данной программе также направили партии «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду». Представители КПРФ, как и партии «Яблоко», от участия в проекте пока воздерживаются.

Источник: https://nom24.ru/info/events/proekt-po-podgotovke-nablyudateley-k-vyboram-v-gosdumu-otkryt-dlya-uchastiya-lyubykh-politicheskikh-/