Начался праймериз партии власти

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Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Алексей Езубов заявил, что полностью поддерживает решение Правительства о предоставлении мер господдержки для восстановления занятости населения.

Их цель – вернуться к «допандемийным» показателям. Для этого решено расширить программы переобучения и ввести дополнительные субсидии для работодателей. В федеральном бюджете на эти меры предусмотрели 12 млрд рублей.

Одновременно с этим, Езгубов подал документы для участия в праймериз. «Для меня, как для действующего депутата, это возможность рассказать избирателям о выполненных обязательствах, отчитаться в осуществлении наказов, о том, что уже удалось сделать, какая работа проведена за эти годы, а также обсудить многие вопросы и планы по дальнейшему развитию», - говорит депутат.

Однако шансы Езубова на переизбрание эксперты оценивают, как низкие. Экспертно-аналитический центр «Юг» и федеральная экспертная сеть «Клуб Регионов» еще в конце прошлого года поместили Езубова в список тех, кто рискует не войти в новый состав парламента.

Источник: @Наивный лис