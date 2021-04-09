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Евгений Минченко: модель генерал-губернаторства по-прежнему считается действенной

Политолог Евгений Минченко прокомментировал экспертному центру «Юг» отставку Вячеслава Битарова и назначение врио главы Северной Осетии полпреда президента, экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло.

По словам эксперта, решение об отставке Битарова закономерно и было ожидаемо: 

«Там действительно накопилась критическая масса: низкий рейтинг и очевидно неэффективная информационная политика. Ну, а назначение Сергея Меняйло имеет свою логику. Во-первых, он этнически связан с регионом, там у него корни, ну и не будем забывать, что это Кавказ и есть определенные традиции назначения. Модель генерал-губернаторства по-прежнему считается действенной. Я думаю, что в Северной Осетии Меняло будет легче, чем в Севастополе работать. Там попроще».

Источник: #ЦентрЮг

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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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