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Эксперты прокомментировали рейтинги политических партий по опросу ФОМ

Таковы данные социологического исследования «ФОМнибус», проведенного 14-16 мая среди четырех тысяч респондентов из 73 субъектов РФ.

«Единая Россия» остается лидером симпатий избирателей. Доверие к партии стабильно сохраняется на уровне выше 30%. Не меняются предпочтения граждан и в отношении других партий: на преодоление проходного барьера могут рассчитывать КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду». У непарламентских партий уровень доверия стабильно низкий – их рейтинги не превышают более 1%.

Источник: https://nom24.ru/info/events/eksperty-prokommentirovali-reytingi-politicheskikh-partiy-po-oprosu-fom/

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