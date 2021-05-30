А в Новороссийске проводят праймериз? - Это вопрос мы задали на улицах Новороссийска...

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Федеральные каналы рассказывают о проведении рейтингового голосования партии «Единая Россия» в предверии выборов в Госдуму.

29 мая закончилось электронное голосование через сервис Госуслуги. 30 мая идёт очное голосование на счётных участках. В праймериз могут принять участие все желающие: партийные и непартийные.

Небольшой опрос(мы опросили около 200 человек) утром 30 мая на улицах города-героя Новороссийска показал, что абсолютное большинство жителей не знает места расположения счётных участков.

А о праймериз слышали по ТВ из новостей(30%). Если вообще слышали - более 50% не знают о нем.

В городе нет наглядной агитации на улицах и официальных СМИ. И ни какую печатную продукцию об акции ЕР новороссийцы не получали.

Форумы Новороссийска в соцсетях тоже об этом молчат, кроме официальных анкет в Инстаграм работников местного исполкома партии.

Наш опрос не претендует на серьёзный анализ, но тоже даёт повод для размышления.

Местное отделение партии вместе с куратором в администрации закрывают свою бездеятельность принуждением бюджетников и «рисованием» результатов.

Так получается??? Ждем Ваших комментариев, дорогие читатели...