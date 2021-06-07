Кто поведет «Единую Россию» на выборы. Главное

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Cписок «Единой России» на выборах в Госдуму планируется разбить на 57 региональных групп, подавляющее большинство которых возглавят губернаторы. Как единороссы поделили страну и кто выступит в роли «паровозов», разбирался РБК.

Как ЕР планирует делить регионы на группы

Избирательный список «Единой России» планируется разделить на 57 региональных групп, рассказали два знакомых с обсуждением вопроса источника РБК. Предварительное решение об этом принято, окончательно количество групп должен зафиксировать съезд партии власти, который пройдет 19 июня в Москве.

Самая крупная региональная группа будет на Дальнем Востоке — как уже сообщал РБК, ее может возглавить вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В состав мегагруппы планируется включить девять из одиннадцати дальневосточных субъектов. Намерение сформировать такую большую группу источники РБК объясняли тем, что численность населения на Дальнем Востоке невысока, на выборы население ходит неохотно, что сказывается на явке, плюс невысокие результаты получает и сама «Единая Россия». Создание мегагруппы во главе с авторитетным и известным в округе лицом повышает шансы партии на получение большего количества мандатов, считают в Кремле и ЕР.

В остальные группы войдут один-два региона. В ряде случаев их может быть три — например, группа, которая объединит Красноярский край, Туву и Хакасию, или общий список по Нижегородской и Рязанской областям и Чувашии.

Субъекты, которыми руководят представители оппозиционных думских партий, ЕР планирует объединить в группы с соседними, где во главе беспартийный губернатор или единоросс. Так, Владимирскую область (губернатор — представитель ЛДПР Владимир Сипягин) «сольют» в группу с Ивановской; Омскую (возглавляет справедливоросс Александр Бурков) — с Новосибирской; Орловскую (губернатор — коммунист Андрей Клычков) — с Калужской; Смоленскую (губернатор — представитель ЛДПР Алексей Островский) — с Брянской.

Разбить федеральный список на большое количество групп единороссы планировали еще на начальном этапе подготовки к выборам. Речь шла о том, чтобы максимально использовать принцип «один регион — одна группа». Задача — чтобы списки в качестве «паровозов» могли возглавить как можно больше популярных региональных глав. Изначально обсуждалось, что групп будет около 70 или более, но потом в партии сошлись на том, что список следует разбить примерно на 60 групп.

Кто претендует на роль «паровозов»

В качестве лидеров или вторых номеров списков обсуждаются кандидатуры как минимум 44 губернаторов, подсчитал РБК на основании информации источников, близких к администрации президента, а также собеседников в «Единой России», Госдуме и руководстве регионов.

Ранее РБК сообщал, что списки партии могут возглавить 40–50 региональных глав.

В числе предполагаемых «паровозов», например, обсуждаются: Айсен Николаев (Якутия), Алексей Цыденов (Бурятия), Денис Паслер (Оренбургская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Александр Бречалов (Удмуртия), Игорь Васильев (Кировская область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Мурат Кумпилов (Адыгея), Владимир Владимиров (Ставропольский край). Группу по Чечне, как ожидается, возглавит Рамзан Кадыров — став руководителем республики, он был лидером регионального списка на всех думских выборах. Окончательное решение по всем губернаторам будет принято на съезде ЕР.

В ряде случаев в первую тройку списка планируется включить не одного губернатора, а сразу двух. Главы Нижегородской и Рязанской областей Глеб Никитин и Николай Любимов рассматриваются в качестве лидеров группы, объединяющей их регионы и Чувашию. Губернаторы Олег Кувшинников и Андрей Никитин могут возглавить объединенный список по Вологодской и Новгородской областям; Игорь Бабушкин и Бату Хасиков — по Астраханской области и Калмыкии; Сергей Аксенов и Михаил Развожаев — группу, включающую Крым и Севастополь.

Не вполне типичная картина в списке по Новосибирской и Омской областям — его, как ожидается, возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в то время как глава Новосибирской области Андрей Травников обсуждается в качестве номера два. Такой подход можно объяснить тем, что Жуков возглавлял аналогичную группу на выборах в 2016 году.

Планируется задействовать и врио губернаторов, которым предстоит впервые избираться в этом году. Список по Мордовии может возглавить Артем Здунов, по Пензенской области — Олег Мельниченко, по Дагестану — Сергей Меликов, по Белгородской области — Вячеслав Гладков.

Кого из беспартийных может привлечь ЕР

Работать на победу «Единой России» будут не только губернаторы — члены партии власти, и те из них, кто возглавляет ее отделения на местах. На позиции лидеров списков рассматриваются также главы, которые не имеют партбилета.

Помимо астраханского главы Бабушкина в качестве беспартийных «паровозов» обсуждаются кандидатуры Владимира Уйбы (Коми), Андрея Бочарова (Волгоградская область), Александра Евстифеева (Марий Эл).

В Иркутской области группу может возглавить губернатор Игорь Кобзев — об этом сообщил замсекретаря регионального отделения «Единой России» Кузьма Алдаров.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин, который на прошлых думских выборах возглавлял региональный список «Яблока», теперь пополнит число губернаторов-«паровозов» для «Единой России». О том, что Махонин рассматривается в качестве лидера краевого думского списка, РБК рассказал собеседник в Госдуме. Ранее об этом сообщало Ura.ru. Помимо Госдумы глава Пермского края поведет единороссов на выборы в заксобрание, которые также пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Ряд беспартийных губернаторов, как сообщал РБК, списки возглавлять не планируют: это Александр Беглов (Санкт-Петербург), Станислав Воскресенский (Ивановская область), ранее служившие в личной охране Владимира Путина Алексей Дюмин (Тульская область) и Дмитрий Миронов (Ярославская область).

В Санкт-Петербурге единороссов поведет на выборы спикер заксобрания Вячеслав Макаров, после кампании он покинет свой пост и возьмет думский мандат. Главным интересантом его ухода в Госдуму источники РБК называли Беглова. Список по Ивановской и Владимирской областям может возглавить президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Номером один в Тульской области станет спикер облдумы и гендиректор «Газпром межрегионгаз Тула» Николай Воробьев. Объединенную группу по Ярославской и Костромской областям возглавит депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, в марте прошлого года предложившая внести в Конституцию поправку, обнуляющую президентские сроки Путина.

Какие альтернативы губернаторам во главе списков

В целом число групп, во главе которых не будет представителей губернаторского корпуса, невелико.

В некоторых регионах, как уже говорилось, списки возглавят статусные думцы: в Саратовской области — спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Воронежской — вице-спикер Алексей Гордеев. В качестве «паровоза» списка по Алтайскому краю и Республике Алтай обсуждается глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, рассказали собеседник в «Единой России» и близкий к руководству одного из регионов источник РБК. Планируется, что Шаманов одновременно войдет и в список партии на выборах в заксобрание Алтайского края, чтобы потом перейти в качестве сенатора в верхнюю палату Федерального собрания.

В Тверской области первым номером списка может стать замсекретаря генсовета «Единой России», бывший глава Дагестана Владимир Васильев, сообщал «Коммерсантъ». В Ульяновской области группу, скорее всего, возглавит экс-губернатор Сергей Морозов, ушедший в отставку этой весной. На тот момент он был старейшим главой региона, находившимся у власти 16 лет. Морозов сказал РБК, что возможность возглавить список с ним обсуждалась на уровне регионального отделения партии и он «действительно» очень хочет, чтобы его в этом качестве поддержали.

В Краснодарском крае лидер списка пока не определен — его возглавит либо беспартийный губернатор Вениамин Кондратьев, либо главврач городской клинической больницы № 1 Владимир Порханов, рассказал РБК собеседник в «Единой России».

В Кемеровской области главой списка планируется утвердить не губернатора Сергея Цивилева (входит в ЕР), а сенатора Алексея Синицына. Если решение будет утверждено съездом, то это станет первым случаем, когда глава Кузбасса не возглавит список единороссов. Прежний губернатор региона Аман Тулеев был лидером партийных групп на всех парламентских выборах. За счет высокого уровня административной мобилизации и контроля за ходом голосования регион получал одни из самых высоких результатов по стране.

Кемеровская область вошла в пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам, сообщал в январе РБК.

Еще одним регионом-аутсайдером тогда стал Красноярский край, которым руководит член «Единой России» Александр Усс. Кто может возглавить на думских выборах региональную группу в составе Красноярского края, Тувы и Хакасии, РБК выяснить не удалось. Во время прошлой кампании лидером списка был известный полярник Артур Чилингаров, который планирует избираться в Госдуму и в этом году. Он сказал РБК, что ему неизвестно, чья кандидатура рассматривается в качестве первого номера, добавив, что уже выросло новое поколение политиков.

Также РБК не удалось выяснить, кто рассматривается в качестве лидеров списков в Липецкой области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Собеседник, близкий к липецкому отделению «Единой России», полагает, что группу может возглавить губернатор Игорь Артамонов, который также занимает пост секретаря региональной парторганизации. Что касается республик Кавказа, то, за редкими исключениями, их списки всегда возглавляли главы регионов.

Большое количество губернаторов во главе списков продиктовано идеей привлечения к кампании политиков, у которых есть положительный рейтинг: «В бюллетене избиратель видит не только федеральную, но и региональную часть списка», — поясняет глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Большинство губернаторов, которые возглавляют региональные отделения «Единой России», и «попутчики» партии уже прошли через выборы, у них высокий электоральный рейтинг, говорит он. Что касается врио глав регионов, которые также рассматриваются в качестве возможных лидеров групп, то это необходимо для «сшивки» думской и губернаторской кампаний. В этом году эта задача крайне актуальна в связи с тем, что в единый день голосования также пройдут выборы в 39 региональных заксобраний, напоминает Костин.

Большее, чем в 2016 году, количество региональных групп (тогда их было 36) необходимо для мотивации партийных отделений и кандидатов активнее работать во время кампании: «Цена одного мандата — чуть более 200 тыс. голосов избирателей. Везде, где при проектировании получается мандат, имеет смысл формировать отдельную группу. Таким образом регионы видят для себя стимул», — резюмирует эксперт.

Источник: https://www.rbc.ru/politics/07/06/2021/60b8a5c29a7947075f8f62a2?from=from_main_2