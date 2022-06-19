Депутат Водолацкий предложил юридический ход для присоединения Донбасса к России
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выступил с предложением юридически грамотного, по его убеждению, присоединения Донбасса к РФ.
Об этом бывший атаман Всевеликого войска Донского рассказал в беседе с изданием Ura.ru.
- Признать акт Совета народных комиссаров 1922 года незаконным и после этого все вопросы по Донбассу отпадут автоматически, моментально, — заявил Водолацкий.
Речь идет о присоединении в 1922 году части Области Войска Донского к Украинской ССР. Под документом стоит подпись Владимира Ленина. Водолацкий назвал принятие этого документа трагическим событием и заявил, что считает решение незаконным. Отменить решение, по его убеждению, можно в судебном порядке.
Ранее казаки из Луганска обратились к Водолацкому с предложением включить их во Всевеликое войско Донское.
Источник: https://www.panram.ru/news/society/deputat-vodolatskiy-predlozhil-yuridicheskiy-khod-dlya-prisoedineniya-donbassa-k-rossii/
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