Депутат Госдумы Иван Демченко: совет законодателей Кубани - политическая площадка для решения насущных вопросов региона

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В Краснодаре 31 марта прошло заседание Совета законодателей Кубани.

В него работе депутат Госдумы Иван Демченко всегда принимает активное участие.

В качестве законодательной инициативы парламентарии вынесли на рассмотрение ряд вопросов, касающихся экологической проблематики.

Главным образом, они коснулись совершенствования законодательства в сфере экологии и охраны окружающей среды.

Как отметил Иван Иванович, в Народной программе партии «Единая Россия» вопросы экологии выделены в отдельный блок. Все предложениям жителей, вошедшие в программу, находятся на личном контроле депутатов всех уровней.