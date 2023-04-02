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Депутат Госдумы Иван Демченко: совет законодателей Кубани - политическая площадка для решения насущных вопросов региона

В Краснодаре 31 марта прошло заседание Совета законодателей Кубани.
В него работе депутат Госдумы Иван Демченко всегда принимает активное участие.
В качестве законодательной инициативы парламентарии вынесли на рассмотрение ряд вопросов, касающихся экологической проблематики.
Главным образом, они  коснулись совершенствования законодательства в сфере экологии и охраны окружающей среды.
Как отметил Иван Иванович, в Народной программе партии «Единая Россия» вопросы экологии выделены в отдельный блок. Все предложениям жителей, вошедшие в программу, находятся на личном контроле депутатов всех уровней.
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Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

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