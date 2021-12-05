/В России/
Иван Демченко: Надо выходить с соответствующим законопроектом на федеральный уровень...
Депутат Госдумы Иван Демченко принял участие в заседании Совета законодателей Краснодарского края.
Совет законодателей края - площадка, которая используется парламентариями всех уровней: от поселенческого до федерального для принятия решения на основе тщательного анализа и исследования мнения жителей разных населенных пунктов.
Иван Иванович в ходе работы с коллегами обозначил вопросы, поднятые на встречах с избирателями пяти районов. Также уделил внимание проблеме подтопления территорий.
- Сегодня в непростых экономических условиях нельзя обременять муниципальные бюджеты расходами на ликвидацию ЧС. Нужно детально рассмотреть этот вопрос и выходить с соответствующим законопроектом на федеральный уровень, - подчеркнул Иван Демченко.
#командаДемченко
#ГосДума
#депутатДемченко
#ИванДемченко
#DemchenkoTeam
#государственнаядума
#абинскийрайон #анапа #крымскийрайон #темрюкскийрайон
#славянскийрайон
#единаяроссия #краснодарскийкрай
#избирательныйокруг48