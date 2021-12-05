Иван Демченко: Надо выходить с соответствующим законопроектом на федеральный уровень...

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Депутат Госдумы Иван Демченко принял участие в заседании Совета законодателей Краснодарского края.

Совет законодателей края - площадка, которая используется парламентариями всех уровней: от поселенческого до федерального для принятия решения на основе тщательного анализа и исследования мнения жителей разных населенных пунктов.

Иван Иванович в ходе работы с коллегами обозначил вопросы, поднятые на встречах с избирателями пяти районов. Также уделил внимание проблеме подтопления территорий.

- Сегодня в непростых экономических условиях нельзя обременять муниципальные бюджеты расходами на ликвидацию ЧС. Нужно детально рассмотреть этот вопрос и выходить с соответствующим законопроектом на федеральный уровень, - подчеркнул Иван Демченко.

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