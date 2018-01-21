Навальный готовит столкновение с органами правопорядка

/Выборы 2018/

В социальных сетях обсуждается очередная провокация несостоявшегося кандидата в президенты России.

В "Живом журнале" свою позицию об этом высказал Игорь Коротченко - российский журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»; директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием». Ниже мы приводит дословный текст из интернета:

"Как сообщил у себя в Твиттере оппозиционный блогер Алексей Навальный, мэрия Москвы предложила провести заявленную им на 28 января протестную акцию в районе Щукино, отказав в шествии по Тверской улице и в митинге на Охотном ряду - чтобы не мешать автомобильному движению в центре города. Однако в ответ Навальный моментально окрысился: "Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников". На это в мэрии Москвы рассказали, что помимо варианта в Щукино, Алексею Навальному также предложили в качестве места проведения акции еще Сокольники или Люблино. В ответ от оппозиционера - ни бэ, ни мэ. Почему? Все просто: Навальный специально гонит людей на нарушения, на более чем вероятный силовой конфликт и столкновение с органами правопорядка - которые будут вынуждены пресекать незаконную акцию.

Как показала поддержанная навальновским "штабом" недавняя яшинская несанкционированная сходка, народу сейчас на оппозиционные мероприятия приходит мало. Ну соберется сотня-другая оппов в согласованных московской мэрией Щукино, Сокольниках или Люблино - Навальному проку с них, как с козла молока. Политический пшик. Никто и не заметит.



А вот те же самые люди, нарушающие общественный порядок у стен Кремля - так это совсем другое дело! Ну как же: "космонавты" будут хватать "протестующих" и нести их на руках в автозаки - тут "вся прогрессивная мировая либеральная общественность" подключится в лице аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов, и вот наш оппозиционный блогер - звезда дня на западных телеэкранах. Надо же чем-то отчитываться, чтобы продолжать получать финансирование. Кушать-то хочется!" - завершает популярный журналист.

Кстати, листовки в почтовых ящиках с призывами штаба Навального стали получать жители Анапы и других городов Краснодарского края. Помните, расшатывание страны начинается с каждого из нас.

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Источник: https://i-korotchenko.livejournal.com/