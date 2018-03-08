/Выборы 2018/

Собчак жжет...

Кандидат в Президенты России Ксения Собчак 8 марта провела в окружении журналистов одиночный пикет у здания Государственной Думы.

В руках она держала плакат:"Депутаты мы вас не хотим".

Американские хакеры решили повлиять на результаты выборов в России, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг. Об этом пишут в соцсетях Телеграм.

Китай верит, что на предстоящих президентских выборах российский народ вновь проголосует правильно, заявил на ежегодной пресс-конференцииглава китайского МИД Ван И.

А кандидат в Президенты России, председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал отсутствие на очередных дебатах кандидатов "русской анархией".

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Категория: Новости / Выборы 2018

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