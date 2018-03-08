/Выборы 2018/
Собчак жжет...
Кандидат в Президенты России Ксения Собчак 8 марта провела в окружении журналистов одиночный пикет у здания Государственной Думы.
В руках она держала плакат:"Депутаты мы вас не хотим".
Американские хакеры решили повлиять на результаты выборов в России, но не смогли зарегистрироваться на сайте госуслуг. Об этом пишут в соцсетях Телеграм.
Китай верит, что на предстоящих президентских выборах российский народ вновь проголосует правильно, заявил на ежегодной пресс-конференцииглава китайского МИД Ван И.
А кандидат в Президенты России, председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал отсутствие на очередных дебатах кандидатов "русской анархией".
Категория: Новости / Выборы 2018