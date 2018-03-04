Последние новости от кандидатов...

/Выборы 2018/

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Григорий Явлинский заявил, что Николай Дижур может быть выдвинут кандидатом на должность губернатора Московской области от партии "Яблоко" на выборах в сентябре 2018 года.

Кандидат в Президенты Ксения Собчак призвала главу Мосгордумы Алексея Шапошникова принести извенения ей и уволить напавшего на нее Алана Дзуцева. Он, предположительно, работает помощником председателя.

В Греции началось досрочное выездное голосование на выборах Президента России. Интерес к выборам есть. В Комотини стоят очереди, сообщили журналистам в участковых избирательных комиссиях.

Источник: Телеграм

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Категория: Новости / Выборы 2018

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