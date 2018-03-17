Панфилова повторила требования соблюдать закон на каждом избирательном участке

/Выборы 2018/

Партия "Яблоко" отзывает своих наблюдателей, которых один из доверенных лиц направил в республику Чечню. В списках представители сторонников Навального.

Глава ЦИК Элла Панфилова призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на выбораз Президента России 18 марта. Центризбирком будет бороться с попытками региональных властей любого уровня оказывать давление на избирателей. Об этом она заявила в субботу в программе "Вести".

В городе-курорте Геленджике на всех площадях в течение дня будут проходить праздничные концерты, работает ярмарка. Весь транспорт работает бесплатно по перевозке пассажиров.

В городе-курорте Анапа проходят акции для молодежи, с особыми подарками ждут на избирательных участках впервые голосующих. В поселениях и самом городе весь день будут создавать праздничное настроение десятки творческих коллективов.

Источник: социальные сети