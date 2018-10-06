Вертолеты Ми-8 обеспечили высадку тактического десанта в Дагестане

/Военные новости/

В рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения более 10 вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа обеспечили высадку тактического десанта мотострелкового соединения в ходе розыгрыша практических действий войск на полигоне «Дальний» в Дагестане.

Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник».

Ми-8АМТШ – многоцелевой вертолет с комплексом управляемого вооружения, новой авионикой и усиленной бронезащитой. Вертолет может вооружаться комплексом «Штурм-В», неуправляемыми ракетами С-8, 23 мм пушками и 7,62 мм пулеметами в носовой и кормовой установках. Особенностью, отличающей АМТШ от предыдущих вариантов серии вертолетов Ми-8, является включение в состав вооружения ПТУР «Атака» или «Штурм», управляемых ракет воздух-воздух «Игла». 1 вертолет перевозит до 30 военнослужащих.

Учение, стартовавшее в начале недели, проходит в два этапа. В ходе первого было завершено перемещение и развертывание группировок войск в отдаленных районах на расстояниях от 100 до 1,5 тыс. км, отработаны вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командиры и штабы отрабатывают вопросы управления межвидовыми группировками войск по нешаблонным тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий.

Общее руководство учениями осуществляет командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Всего в недельном КШУ на 8-ми полигонах принимают участие до 7 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа