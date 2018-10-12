Мотострелковые соединения приступили к учебно-боевым операциям

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Подразделения мотострелковых соединений 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Дагестане и Чечне, приступили к проведению учебно-боевых операций друг против друга в рамках двустороннего тактического учения соединений.

Подразделения соединений ЮВО совершили марш комбинированным способом, в том числе в составе автомобильных колонн, а также самолетами и вертолетами авиационных частей 4 армии ВВС и ПВО ЮВО на расстояние свыше 300 км.

Масштабные тактические учения развернулись на полигонах Дальний (Республика Дагестан), Альпийский (Чеченская Республика), Серноводский (Ставропольский край), Дарьял и Тарский (Республика Северная Осетия-Алания).

«Обстановка двусторонних учений напряжена, так как ее развитие полностью меняется в зависимости от решений командиров, поэтому наращивание войсковых группировок проводится с учетом реально принятых решений противоположной стороной, что заставляет подразделения отойти от наработанных шаблонов», – пояснил командующий 58 ОА ЮВО, генерал-майор Е.Никифоров.

На незнакомой местности мотострелкам во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями предстоит отработать целый ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению условного противника.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов на 5 общевойсковых полигонах ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, примут участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано около 1 тыс. единиц военной техники, в том числе около 10 самолетов и вертолетов штурмовой и армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа