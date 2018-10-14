Соединение в Волгограде пополнилось четвероногими помощниками

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Для охраны складов с боеприпасами и парков военной техники на территории соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, прибыло 2 караульные собаки.

Бельгийскую и немецкую овчарок привезли из кинологического учебного центра, расположенного в Подмосковье, где питомцы прошли специальную подготовку. Собаки будут применяться как на стационарных постах охраны, так и в свободном карауле. В основном четвероногие караульные применяются в ночное время и сложных погодных условиях, когда человек не способен достаточно хорошо осмотреть пространство. В таких условиях собака чувствует приближение человека и способна заранее предупредить часового на посту об этом.

В караульной службе используются в основном собаки таких пород, как: немецкая, восточно-европейская и кавказская овчарки. Также встречаются ротвейлеры. Каждому четвероногому охраннику по нормам довольствия полагается просторный вольер, ошейник, поводок, намордник и даже личная расческа. В дневной рацион собаки состоит из 600 г крупы, 400 г мяса, 15 г жиров и 300 г овощей.

Военнослужащие соединения хорошо подготовились к приему новых специалистов, построив новые вольеры, а также специализированную тренировочную полосу. За каждым питомцем закреплен вожатый караульной собаки, который проводит занятия, кормит и осуществляет выставление на посты.

В настоящее время в соединении к охране военных объектов привлечено более 10 караульных собак различных пород.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа