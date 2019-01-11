ПВО Южного военного округа отразили массированный удар противника под Новороссийском

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Подразделения ПВО Южного военного округа провели тренировку по отражению удара средств воздушного нападения условного противника под Новороссийском.

В ходе плановых занятий военнослужащие подразделения ПВО ЮВО дислоцированного в Краснодарском крае, успешно отразили массированный ракетный удар.

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш в позиционные районы, где отработали действия по обнаружению и сопровождению целей, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения. В свою очередь расчеты ЗРПК «Панцирь-С» отработали задачи по прикрытию пусковых установок С-400 от воздушного и ракетного ударов.

В ходе занятий боевые расчёты комплексов С-400 выполнили задачи по смене стартовых позиций.

В мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа