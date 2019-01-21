В общевойсковой армии на Северном Кавказе  начались масштабные тренировки по боевой готовности

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В общевойсковых соединениях и воинских частях 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье, начались плановые масштабные тренировки по боевой готовности.

В течение недели с военнослужащими будут проведены занятия и тренировки по оповещению, практическим действиям оперативных дежурных, подъему по тревоге и выходу подразделений на штатной технике из военных городков в районы сосредоточения.

Командиры соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО будут оборудовать полевые пункты управления на не подготовленных территориях в населенных пунктах и за их пределами.

Подразделения войск связи выполнят нормативы по развертыванию подвижных пунктов управления, обеспечат работу штаба объединения и соединений в полевых условиях. Система связи в полном объеме обеспечит управление войсками по закрытым сегментам радио, спутниковой и видеоконференцсвязи.

Комплекс специальных задач отработают также соединения и воинские части радиационной, химической, биологической защиты, радиоэлектронной борьбы и разведки.

К занятиям привлечено около 5 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. ед. вооружения и военной техники. Тренировки по боевой готовности продлятся до 26 января с.г.

Источник: пресс-служба Южного военного округа