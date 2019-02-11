Спрос на автоматы Калашникова в бою – это лучшая реклама

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Автоматы Калашникова двухсотой серии получили разрешение на экспорт.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин отметил, что российскому стрелковому оружию нет равных.

"Рособоронэкспорт" готов продавать за рубеж автоматы Калашникова 200-й серии. Разрешительные экспортные документы уже оформлены. Партнеры могут рассчитывать на модификации АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205, пояснили в компании.

Впервые модели продемонстрируют на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, где уже запланированы переговоры по возможным поставкам.

Первым зарубежным предприятием по производству автоматов новой серии, скорее всего, станет совместный российско-индийский завод. Выпущенные там АК планируется поставлять в третьи страны. Однако параметры производства и дата открытия завода не называются, пока все находится в стадии согласования, уточнил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Рособоронэкспорт" ожидает высокий спрос на новое оружие на Ближнем Востоке и во всем мире.

"Автоматы Калашникова 200-й серии – стратегический продукт нашей работы на экспортном направлении", – отметил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

Глава кластера вооружений "Ростеха" (куда входит "Рособоронэкспорт") Сергей Абрамов, в свою очередь, назвал автоматы одной из ключевых новинок российской оборонки, а также товаром с широким экспортным потенциалом.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин выразил уверенность в том, что ожидания в востребованности АК-200 оправданы.

"Российскому стрелковому оружию равного нет и не будет долгие годы. Это – школа, металловедение, работа ученых. Наше стрелковое оружие безотказно в условиях боя. Это не американская (автоматическая винтовка – ред.) М16, которую нужно носить в велюровом чехле и лелеять… С нашим автоматом Калашникова, куда бы ты ни попал – под воду, в грязь, – ты продолжаешь работать. Поэтому весь мир встанет в очередь, чтобы приобретать это оружие, а полмира встанет в очередь, чтобы приобрести лицензию на производство, прежде всего Китай. Я своими глазами видел, как американцы, приезжая в страну, где шел военный конфликт, любыми путями пытались достать автомат Калашникова, потому что от этого зависела жизнь. Вот этот спрос на оружие в реальном бою – это лучшая реклама, потому что она наиболее объективна и диктуется безопасностью того, кто воюет нашим оружием", – сказал Александр Жилин.

Источник: https://ria.ru/radio/