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В Волгоградском гарнизоне выбирают лучших «Стражей порядка»

Военнослужащие военной полиции Волгоградского гарнизона Южного военного округа на полигоне «Прудбой»  проводят отборочный этап профессионального мастерства «Страж порядка» в рамках подготовки к Международным играм «АрМИ-2019».

Военные полицейские выполняют нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и по метанию гранаты.

Также, оцениваются навыки выполнения мелкого ремонта автомобиля, оказание первой медицинской помощи, преодоление полосы препятствий, выполнение приемов рукопашного боя.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включает фигурное вождение на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из бокса, элементы технической подготовки, отражение нападения на патруль.

По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские, которые отправятся защищать честь военной полиции гарнизона на этапе ЮВО в апреле.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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