Жюри окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-Ас-2019» определило финалистов конкурса

/Военные новости/

Конкурсная комиссия окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-Ас-2019» завершила оценку поступивших творческих работ и определила номинантов конкурса по девяти номинациям.

Всего жюри окружного этапа рассмотрело более 200 работ от журналистских коллективов регионов Юга России, в том числе из Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также республик Северного Кавказа и Крыма. Свыше 60 процентов от общего количества заявок поступило от представителей местных и районных изданий. На втором месте корреспонденты региональных и федеральных телеканалов. Также среди конкурсантов фотоблогеры, радиоведущие и журналисты ведомственных СМИ.

Среди победителей представители Государственных телерадиокомпаний «Волгоград ТРВ» Волгоградской области, «Кубань» Краснодарского края, «Лотос» Астраханской области и «Таврида» Республики Крым. Также лучшими признаны работы журналистов печатных изданий «Комсомольская правда - Краснодар», «Коммерсант – Ростов-на-Дону», «Наше время». В номинации «Молния» награду получит корреспондент информационного агентства России ИТАР-ТАСС. Также призы достанутся редакции окружной газеты «Военный вестник Юга России» и «Киностудии «Юг-Фильм»».

Награждение победителей этапа состоится утром 21 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота. На борту новейшего головного патрульного корабля Черноморского флота «Василий Быков» командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручит призы победителям окружного этапа.

Кроме того, участники знаменательного события станут свидетелями открытия объектов инфраструктуры Новороссийской военно-морской базы, в том числе административно-казарменного здания и учебно-тренировочного комплекса для отряда ПДСС объединения.

Помимо журналистов в торжествах примут участие новороссийские юнармейцы, для которых в этот день в военно-патриотическом парке объединения будет организована познавательная программа.

Источник: пресс-служба Южного военного округа