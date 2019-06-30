В Краснодарском крае в рамках МВТФ «Армия-2019» впервые проходит динамический показ современной военной техники

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В «Парке 30-летия Победы» в городе Краснодаре в период с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» проходит конгрессно-выставочные мероприятия с показом боевых возможностей современного вооружения и военной техники Южного военного округа.

Для статического показа представлено новейшее вооружение, военная техника, современная экипировка военнослужащего и стрелковое оружие, в том числе ракетный комплекс «Искандер», «Точка-У», БМ-21 «Град», зенитный ракетный комплекс «Бук-М», гаубица «Мста-Б» и Д-30, БТР-80.

Кроме того, на специализированной площадке для посетителей мероприятия организован динамический показ по приведению системы к боевому применению ЗРК «Бук-М» с погрузкой боеприпасов.

Группа спецназа продемонстрирует действия экипажа при высадке из техники БТР-80 со стрельбой холостыми патронами.

Расчет ремонтно-эвакуационной машины покажет возможности при эвакуации военной техники с поля боя.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в ЮВО проходит с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 12 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти, повышение престижа военной службы и патриотическое воспитание молодежи.

Источник: пресс-служба Южного военного округа