/Военные новости/

На Каспийской флотилии начался полевой выход подразделений ПВО ЮВО

На Каспийской флотилии (КФл) начался полевой выход подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), в рамках которого дежурные силы ПВО проведут тренировки по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника с воздуха.

Военнослужащие КФл с подразделениями ПВО организуют управление силами и средствами при отражении ударов условного противника по пунктам базирования и кораблям в море.

Также будут отработаны действия дежурных расчетов по целераспределению и постановке огневых задач по каналам связи пунктов ПВО. Экипажи кораблей КФл активируют средства радиоэлектронной маскировки для дезинформации условного противника. После обнаружения объектов расчеты ПВО поразят цели с воздуха.

В полевом выходе задействовано более 200 военнослужащих и дежурные расчеты порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Астрахань».

Полевой выход проводится в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.

Источник: пресс-службы Южного военного округа

Просмотров: 46 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Деньги от благотворительного забега в День железнодорожника направят на лечение 5-летнего мальчика из Новороссийска

Футбольная страна: за какие команды болеют регионы?

На базе учебного центра УФСИН России по Краснодарскому краю прошел семинар кинологов Южно-Федерального и Северо-Кавказского округов

Сотрудниками отдела безопасности ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки особо крупной партии наркотических средств, спрятанных в брикет со сливочным маслом

Подросток из Белореченской Воспитательной колонии, в качестве поощрения, принял участие в туристическом походе по местам боевой славы

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!