Мотострелки в Чечне отразили ночную атаку террористов

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Подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированные на территории Чечни, совершили марш по пересеченной местности и прибыли на полигон для проведения тактического учения по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования.

После попытки ночной атаки условного противника с целью выбить обороняющиеся войска с ключевых занимаемых позиций, военнослужащие ЮВО блокировали и ликвидировали НВФ.

В результате организованной глубокоэшелонированной обороны и спланированного огневого поражения военнослужащие огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град» успешно поразили все цели, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника.

Кроме того, военнослужащие отработали элементы ведения маневренной обороны, передислокации мобильных тактических групп в несколько горных районов с целью предотвращения внезапного нападения условного противника.

В тактическом учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Источник: пресс-служба Южного военного округа