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В Армении военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника в ходе двустороннего тактического учения с боевой стрельбой

В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, началась проверка боевой готовности мотострелковых подразделений в рамках двустороннего ротного тактического учения с боевой стрельбой.

Тактическое учение началось с подъема подразделений по тревоге и совершения марша на полигоны «Камхуд» и «Алагяз». На марше военнослужащие отработали задачи отражения нападения диверсионно-разведывательных групп, преодоления минного поля и зараженных участков местности в сложных условиях обстановки.

В ходе проведения РТУ военнослужащие соединения выполнят задачи по ведению маневренной обороны и наступательных действий, по блокированию и уничтожению атакующей живой силы и военной техники условного противника.

Кроме того, подразделения ротных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

Всего к учению привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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В Армении военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника в ходе двустороннего тактического учения с боевой стрельбой

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