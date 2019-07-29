Корабли Каспийской флотилии «Махачкала» и «Волгодонск» совершают переход в порт Баку для участия в АрМИ-2019

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Малый артиллерийский корабль «Махачкала» и малый ракетный корабль «Волгодонск» Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования в Республике Дагестан и Астраханской области и совершают переход в Баку.

Мак «Махачкала» представит КФл на международном соревновании экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2019» в рамках Армейских международных игр-2019 (АрМИ-2019) в Баку.

Экипаж Мак «Махачкала» будет соревноваться с экипажами кораблей других стран-участниц в трех дисциплинах. Мрк «Волгодонск» будет прибывать на АрМИ-2019 в качестве резервного корабля.

В рамках первого этапа конкурса «Соревнования по выполнению артиллерийских стрельб» судьи оценят способность экипажа применить корабль по предназначению. Для этого каждая команда будет выполнять три упражнения: стрельба по плавающей мине, артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели, а также артиллерийская стрельба по воздушной цели.

На втором этапе экипажи будут бороться за живучесть корабля. Часть баллов в этом этапе конкурса принесут соревнования на учебно-тренировочном комплексе по борьбе с поступающей водой из условной пробоины. Другую часть баллов начислят за спасательную подготовку личного состава при борьбе за живучесть.

На третьем, заключительном этапе пройдут состязания по морской подготовке, постановке корабля на якорь и бочку, а также по спасению и буксировке аварийного корабля.

Соревнования военно-профессионального мастерства экипажей надводных кораблей «Кубок моря», в рамках АрМИ-2019, пройдут с 3 по 17 августа в Баку Азербайджанской Республики.

Источник: пресс-служба Южного военного округа