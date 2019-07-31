В Армении военнослужащие Южного военного округа сдали зачеты по безопасности военной службы

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В российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, вновь прибывшие военнослужащие изучили требования безопасности военной службы по 10 различным направлениям.

В течение месяца пожарные команды соединения проводили практические занятия по выявлению и ликвидации очагов возгорания на военных объектах Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов, военном аэродроме Эребуни, полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в том числе на личном транспорте, инспекторы военной автоинспекции вместе с заместителем командира соединения по вооружению провели теоретические и практические занятия с военнослужащими и членами их семей. Военные медики в свою очередь обучили новобранцев оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и соблюдению ими санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Все категории военнослужащих сдали зачеты по знанию требований безопасности на занятиях по боевой подготовке, в повседневной деятельности и при несении службы в суточном наряде, эксплуатации, обслуживании и ремонте вооружения и военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа