На Ставрополье мотострелки в ходе учений уничтожили диверсантов

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Подразделения мотострелковой бригады Южного военного округа в рамках двусторонних командно-штабных учений 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых объединений ЮВО отработали в Ставропольском крае тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению диверсионных групп условного противника.

По замыслу учения условные диверсанты были обнаружены с помощью современных средств разведки и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). После получения информации от разведчиков в район обнаружения были направлены подразделения мотострелкового соединения на боевых машинах пехоты БМП-3. Военнослужащие отработали тактику преследования и окружения условного противника.

На этапе проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения БМП-3 по подготовленным мишенным позициям условные диверсанты были уничтожены.

В период с 26 по 31 августа под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводится двустороннее КШУ с общевойсковыми армиями ЮВО. В ходе учений отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок при решении учебно-боевых задач по предназначению.

В розыгрыше тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тыс. военнослужащих, задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов БЛА.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа