Военнослужащие Южного военного округа в Абхазии впервые провели двустороннее учение против разведывательного подразделения

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В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа провели двусторонние ротные тактические учения в условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря.

Впервые противником ротной тактической группы выступил личный состав разведывательного подразделения со своей штатной техникой

В ходе учения на полигонах Цабал и Нагвалоу мотострелки совместно с танкистами и артиллеристами отработали задачи ведения оборонительных действий, блокирования и уничтожения разведывательной группы.

Также военнослужащие закрепили навыки в совершении фланговых маневров, поиска и уничтожения диверсионных групп противника. Выполнение всех учебно-боевых задач осуществлялось с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Основные тактические элементы учения отрабатывались с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения, в том числе орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, станковых автоматических гранатометов АГС-17 и пулеметов «Печенег».

Для создания условий максимально приближенных к боевой обстановке, на полигонах были оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие заграждения и препятствия.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», разведывательные машины «Дозор» и самоходные артиллерийские установки «Акация».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа