Танкисты Южного военного округа под Волгоградом в ночном бою уничтожили танки условного противника

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Танковые экипажи мотострелкового соединения Южного военного округа во взаимодействии с экипажами боевых машин пехоты БМП-3 уничтожили танки условного противника в Волгоградской области в ночное время с закрытых огневых позиций.

В рамках двустороннего командно-штабного учения 8-ой общевойсковой армии ЮВО, экипажи танков Т-90А на полигоне Прудбой обеспечили огневую поддержку мотострелковых подразделений в наступлении.

Стрельба велась штатным артиллерийским выстрелом, а также из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника.

Экипажи БМП-3 поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае.

Этап наступления с боевой стрельбой был проведен в ночное время с применением приборов ночного видения и трассирующих боеприпасов.

В учении, которое проходит под руководством командующего общевойсковым объединением генерал-лейтенанта Андрея Сычевого, принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 1 тыс. единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа