Более 3 тысяч военнослужащих 58 армии в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге

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Подразделения мотострелковых соединений 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год.

Подразделения совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач.

В учении задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша.

На незнакомом полигоне военнослужащим соединений предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

В учении принимают участие более 3 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация из состава 4 армии ВВС и ПВО.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа