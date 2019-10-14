Более 3 тысяч военнослужащих 58 армии в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге
Подразделения мотострелковых соединений 58 армии Южного военного округа в Дагестане и Северной Осетии подняты по тревоге для проведения масштабного учения в рамках итоговой проверки за 2019 учебный год.
Подразделения совершили марши в районы сосредоточения на общевойсковых полигонах Дальний и Тарское, после чего займут исходные районы для выполнения вводных задач.
В учении задействованы самоходные артиллерийские установки «Мста-С», танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.
В ходе марша командиры подразделений провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, ударов авиации условного противника, ориентированию на незнакомой местности и организации всестороннего обеспечения марша.
На незнакомом полигоне военнослужащим соединений предстоит совершенствовать навыки ведения общевойскового боя с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.
В учении принимают участие более 3 тыс. военнослужащих и будет задействовано около 700 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация из состава 4 армии ВВС и ПВО.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
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