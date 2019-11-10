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В ходе осеннего призыва военный комиссариат в Сочи направит на военную службу в подразделения ЮВО более 50 процентов новобранцев

В ходе текущего осеннего призыва военный комиссариат в Сочи направит на военную службу в подразделения Южного военного округа (ЮВО) более 50 процентов всех новобранцев.

Сочинские призывники распределены по всем родам и видам Вооруженных Сил России. В частности, около 200 человек поступят в Сухопутные войска, по 40 солдат пополнят ряды Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск и Военно-морского Флота.

Также молодые люди пройдут военную службу в подразделениях Ракетных войск стратегического назначения и Железнодорожных войсках, 2 человека отобраны в Федеральную службу охраны.

Молодое пополнение прибывает к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом. На пути следования они обеспечены всеми видами довольствия по установленным нормам.

Помимо военной формы одежды по сезону и продовольственного пайка каждый призывник получает именную банковскую карточку, на которую ему в течение всей военной службы будет перечисляться положенное денежное довольствие.

Всего в рамках призыва «Осень-2019» сочинский военный комиссариат направит на военную службу по призыву 370 человек. Первая группа сочинских новобранцев была отправлена из военкомата в войска в начале октября.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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