Приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях на Северном Кавказе

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Специалисты медицинской службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях.

Военные медики выполнили стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождение медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ (многоцелевой транспортёр (тягач) легкий бронированный), эвакуацию условно раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи, преодолели водные преграды с наведением навесной переправы. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» приняло участие более 800 военнослужащих.

Команды воинских частей и соединений общевойсковой армии, прошедшие отборочный этап представит примут участие в армейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа