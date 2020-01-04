/Военные новости/

Приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях на Северном Кавказе

Специалисты медицинской службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на Северном Кавказе, приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях.

Военные медики выполнили стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождение медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ (многоцелевой транспортёр (тягач) легкий бронированный), эвакуацию условно раненых с поля боя и оказание им первой медицинской помощи, преодолели водные преграды с наведением навесной переправы. Выполнение каждого элемента соревнования требует от военных медиков высокого профессионального мастерства и физической выносливости.

Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» приняло участие более 800 военнослужащих.

Команды воинских частей и соединений общевойсковой армии, прошедшие отборочный этап представит примут участие в армейском этапе конкурса профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета».

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

ПАО «НМТП» и ООО «Либхерр-Русланд» заключили договор на поставку нового крана

С надеждой на милосердие наших читателей!

Приступили к отборочному этапу конкурса «Военно-медицинская эстафета» в соединениях и воинских частях на Северном Кавказе

И заиграет "Симфония Новороссийска"!

Ночью на Кубани морозы...

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!