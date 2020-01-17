Горные мотострелки в Карачаево-Черкесии при поддержке артиллерии остановили наступление противника

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Мотострелковые и артиллерийские подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, отразили наступление превосходящих сил условного противника в ходе планового тактического учения на полигоне Кобу-Баши.

Артиллеристы соединения огнем из 152-мм самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани» уничтожили цели, имитирующие атакующую пехоту и артиллерию условного противника.

Учение проводилось на полигоне, оборудованном учебными минными полями, проволочными заграждениями и различными препятствиями, оснащённые современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

Всего для учения было подготовлено свыше 200 мишеней различного типа, имитирующих живую силу и бронетехнику условного противника.

Основные цели подобных занятий – отработка командных навыков офицерского и сержантского состава, совершенствование слаженности и взаимодействия между мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями соединения.

К учению были привлечены около 300 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе современные бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и многоцелевые тягачи МТ-ЛБВ.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа