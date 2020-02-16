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Парадные расчеты ЮВО в Абхазии приступили к подготовке парада Победы

В Абхазии военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам парадных расчетов соединения в рамках подготовки к торжественному шествию в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Совместное праздничное мероприятие войск военной базы ЮВО, Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ России пройдет 9 мая на набережной столичного города Сухум. В ходе подготовки к торжеству около 100 солдат и офицеров российского соединения, входящих в состав парадных расчетов, на строевом плацу базы совершенствуют навыки строевой подготовки с оружием и без. Около 70% личного состава расчетов составляют военнослужащие осеннего призыва 2019 года. На первом этапе подготовки интенсивно отрабатывается прохождение военнослужащими строевым шагом в составе шеренг. Кроме того, к участию в торжественных мероприятиях готовится и военный оркестр базы ЮВО. Коллектив исполнит около 15 музыкальных композиций, среди которых будут марши военных лет и современные произведения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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