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Танкисты и мотострелки объединений ЮВО соревнуются на полигоне Прудбой под Волгоградом

Танкисты и мотострелки соединений и воинских частей 8, 49 и 58 армий Южного военного округа (ЮВО) начали состязание на полигоне Прудбой в Волгоградской области в конкурсах профессионального мастерства и полевой выучки среди танковых экипажей и мотострелковых взводов.
Экипажи танков Т-72 и БМП-2 в составе взводов соревнуются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу. В программу конкурса включено прохождение маршрута с препятствиями, при этом участники преодолевают эскарп, косогор, огненную полосу, противотанковый ров с проходом, макет колейного моста. При проведении индивидуальной гонки участники преодолевают маршрут протяженностью 7 км. На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели на дистанциях от 600 до 1800 м. Конкурсы продлятся до конца недели, по результатам будут отобраны наиболее подготовленные танковые экипажи и мотострелковые взводы, которые представят свои объединения на окружных соревнованиях в марте текущего года.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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