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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выполнят огневые задачи на полигоне под Волгоградом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» мотострелкового соединения Южного военного округа выполнят огневые задачи во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Военнослужащие произведут сосредоточенный огонь по позициям условного противника, их складам с оружием, командным пунктам методом заградительного огня с применением беспилотной авиации.

Кроме того, артиллеристы выполнят огневые задачи на разрушение защищённых объектов и уничтожение бронированной военной техники.

В полевых занятиях, которые продлятся до средины апреля, принимают участие более 300 артиллеристов ЮВО и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выполнят огневые задачи на полигоне под Волгоградом

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