Команда 49 армии представит ЮВО на состязаниях танкистов ВС РФ на «Танковом биатлоне»АрМИ-2020

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Команда 49-ой общевойсковой армии (ОА) представит Южный военный округ (ЮВО) на состязаниях танкистов Вооруженных Сил РФ конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области, завершился окружной этап конкурса «Танковый биатлон» в котором с большим отрывом одержала победу команда 49 ОА.

Экипаж командира танка 49 ОА рядового Камиля Мурзалиева не допустил ни одного промаха по мишеням и опередил по времени всех соперников. Второе место у танкистов 8 ОА и 3 место заняла команда 58 ОА.

Заключительным этапом конкурса стала «эстафета», которая проводилась по аналогии с лыжной гонкой по биатлону и предусматривала три заезда. Допустившие промахи при стрельбе на огневом рубеже отправлялись на 500- метровый штрафной круг.

Каждый из маршрутов был оборудован естественными и искусственными препятствиями (брод длиной в 30 м, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле), а также участками скоростного прохождения и обгона.

Танкисты поразили мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2200 м.

На церемонии закрытия заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов вручил победителям конкурса грамоты и сувениры, а также специально разработанные в Министерстве обороны РФ призовые медали.

Источник: https://function.mil.ru/