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Морские пехотинцы Каспийской флотилии соревнуются в скоростной перезарядке оружия

В рамках подготовки к соревнованиям по тактической армейской стрельбе военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку в составе команды на полигоне Аданак в Дагестане.
При отработке тактических элементов стрельбы личный состав совершил марш по пересечённой местности в полной экипировке, также морские пехотинцы выполнили стрельбу из различных видов оружия в движении и с использованием укрытий. Кроме того, военнослужащие провели мини-соревнование по скоростной перезарядке оружия по секундомеру.
Военнослужащие тренируются не только со стрелковым оружием, также используются малая сапёрная лопатка, подствольный гранатомёт, ножи и гранаты.
Одной из основных целей тренировок является наращивание тактического опыта команды и усвоение военнослужащими новой методики огневой подготовки.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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