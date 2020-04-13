Подразделения РХБЗ ЮВО приступили к дезинфекции гражданских объектов в регионах Северного Кавказа и Юга России

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Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к специальной обработке социальных и промышленных объектов в городах Северо- Кавказского и Южного федеральных округов.

За сутки военные специалисты провели дезинфекцию более 300 тыс. квадратных метров помещений городских медучреждений, территорий вокзалов, объектов промышленных предприятий и прилегающих к ним территорий.

Мероприятия по специальной обработке развернуты на территории, в зданиях и сооружениях заводов и предприятий в Астрахани, Махачкале, Буйнакске, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Севастополе, Керчи и др.

Для дезинфекции городских улиц и фасадов зданий и прилегающих к ним территорий задействованы специальные машины АРС-14. Объем каждой цистерны составляет 3,5 тонны дезраствора. Скорость движения при обработке дорожного покрытия с использованием насадки ДН-3 составляет – 4-6 км/ч.

Специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов ЮВО. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ.

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Источник: https://function.mil.ru/