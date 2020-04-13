Экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 ЮВО выстроятся в боевой порядок в виде цифры «75» в небе Ростовской области

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Экипажи 6-ти истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к групповым полетам для участия в демонстрационном пролете авиации в день проведения парада Победы над Театральной площадью в Ростове-на-Дону.

В ходе тренировки самолеты выстраиваются в боевой порядок символизирующий цифру «75», обозначающую 75-ую годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Полеты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 м и дистанциях от 10 до 12 м, при этом скорость летательных аппаратов составляет 500 км/ч. В зависимости от метеоусловий полеты проводятся на высотах от 300 до 900 метров.

К тренировкам допущены только лучшие летчики, которые прошли отборочные мероприятия в своих воинских частях.

Всего в демонстрационном пролете авиации в день проведения парада Победы в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Источник: https://function.mil.ru/