/Военные новости/

Экипажи истребителей Су-30 и штурмовиков Су-25 ЮВО выстроятся в боевой порядок в виде цифры «75» в небе Ростовской области

Экипажи 6-ти истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) приступили к групповым полетам для участия в демонстрационном пролете авиации в день проведения парада Победы над Театральной площадью в Ростове-на-Дону.

В ходе тренировки самолеты выстраиваются в боевой порядок символизирующий цифру «75», обозначающую 75-ую годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Полеты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 м и дистанциях от 10 до 12 м, при этом скорость летательных аппаратов составляет 500 км/ч. В зависимости от метеоусловий полеты проводятся на высотах от 300 до 900 метров.

К тренировкам допущены только лучшие летчики, которые прошли отборочные мероприятия в своих воинских частях.

Всего в демонстрационном пролете авиации в день проведения парада Победы в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Источник: https://function.mil.ru/

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Военные новости

Добавить комментарий

Последние новости

Изменены правила и сроки проверки субъектов МСП

Новый законопроект позволит направлять бюджетные средства на счета эскроу

март стал одним из самых удачных месяцев за всю историю российской ипотеки

Эксперт оценил, когда снизится уровень безработицы

Ученый о второй волне коронавируса: прогнозы часто необоснованны