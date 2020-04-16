Браконьеров призвали к ответственности
Подразделениями ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года.
В ходе данных мероприятий в Темрюкском районе выявлены двое граждан, которые осуществили выход в акваторию Курчанского лимана в целях добычи водных биологических ресурсов.
У правонарушителей изъяты:
моторная лодка типа «Казанка» с двигателем «Вихрь-30»;
лессовые сети общей длиной 1120 метров;
незаконно добытые водные биологические ресурсы (судак, сазан, карась).
В отношении правонарушителей проводятся процессуальные действия.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Военные новости