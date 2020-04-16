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Браконьеров призвали к ответственности

Подразделениями ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года.

В ходе данных мероприятий в Темрюкском районе выявлены двое граждан, которые осуществили выход в акваторию Курчанского лимана в целях добычи водных биологических ресурсов.

У правонарушителей изъяты:

моторная лодка типа «Казанка» с двигателем «Вихрь-30»;

лессовые сети общей длиной 1120 метров;

незаконно добытые водные биологические ресурсы (судак, сазан, карась).

В отношении правонарушителей проводятся процессуальные действия.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Военные новости

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