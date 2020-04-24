Сводный отряд РХБ защиты ЮВО провел дезинфекцию на заводе АО «Красный Октябрь» в Волгограде

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Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию цехов и административных помещений Волгоградского металлургического комбината «Красный октябрь»» в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций.

С применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1 военнослужащие в костюмах «Нерехта» выполнили обработку специальным раствором ДТС-ГК около 17 тыс. кв. м фасадов зданий, рабочих мест в цехах, административных помещений, прилегающих к зданиям дорог и территории. При дезинфекции было израсходовано около 8 т дезинфицирующего раствора.

В течение недели специалисты РХБ защиты проведут дезинфекцию еще трех предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Источник: https://function.mil.ru/